Экс-депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство
24 мая, 2019, 11:34
Бывший народный депутат Андрей Артеменко просит президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на письмо экс-депутата.
Он отметил, что пятый президент Петр Порошенко , подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.
"Названный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер в отношении меня", - считает Артеменко.
Накануне Порошенко объяснил , что лишил Артеменко гражданства, ведь не может допустить, чтобы в украинском парламенте "были лица с двойным, тройным гражданством".
- Напомним, за неделю до отставки с поста помощника президента США по нацбезопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональдау Трампу, пакет предложений об отмене антироссийских санкций .
- Впоследствии нардеп Артеменко подтвердил тайный план для Трампа .
- "Мирный план" предусматривал в частности передачу Крыма в аренду России.
- Артеменко заявляет, что не подавал никаких документов окружению президента США Дональда Трампа относительно статуса Крыма, а общался на эту тему только устно.
- Народный депутат Андрей Артеменко впоследствии подтвердил, что гражданство Канады.
- Государственная миграционная служба подтвердила, что нардепа Андрея Артеменко официально лишили гражданства согласно указу президента Петра Порошенко.
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