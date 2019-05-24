Экс-депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

24 мая, 2019, 11:34

Бывший народный депутат Андрей Артеменко просит президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на письмо экс-депутата.

Он отметил, что пятый президент Петр Порошенко , подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер в отношении меня", - считает Артеменко.

Накануне Порошенко объяснил , что лишил Артеменко гражданства, ведь не может допустить, чтобы в украинском парламенте "были лица с двойным, тройным гражданством".