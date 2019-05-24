Досрочные выборы и первые уроки Зеленского: "Еспресо.Дебаты" в 19:15
24 мая, 2019, 14:06
Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Говорим о досрочных выборах в парламент 21 июля и в первые уроки президента Владимира Зеленского.
Начало в 19:15.
Ведущая - Мария Гурская.
гости:
- Игорь Лапин - народный депутат, "Народный фронт";
- Дмитрий Линько - народный депутат, "Радикальная партия Олега Ляшко";
- Юрий Деревянко - народный депутат, внефракционный;
- Ольга Лень - журналист;
- Милан Лелич - журналист.
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