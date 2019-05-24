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Espreso.tvОбществоДосрочные выборы и первые уроки Зеленского: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Досрочные выборы и первые уроки Зеленского: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Говорим о досрочных выборах в парламент 21 июля и в первые уроки президента Владимира Зеленского.

Начало в 19:15.

Ведущая - Мария Гурская.

гости:

  • Игорь Лапин - народный депутат, "Народный фронт";
  • Дмитрий Линько - народный депутат, "Радикальная партия Олега Ляшко";
  • Юрий Деревянко - народный депутат, внефракционный;
  • Ольга Лень - журналист;
  • Милан Лелич - журналист.

 

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