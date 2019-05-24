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Espreso.tvОбществоДосрочные выборы: Климкин пока не нашел команды "с идеями и драйвом"

Досрочные выборы: Климкин пока не нашел команды "с идеями и драйвом"

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не может найти команду для участия в досрочных парламентских выборах

Об этом дипломат сказал в интервью одному из телевизионных каналов, информирует Новое время.

"Я бы очень хотел найти команду, я ее пока не нашел, откровенно говорю. Команду единомышленников, у которых было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики", - сказал он .

По словам главы ведомства, в партию "Слуга народа" его пока не звали.

"Надо посмотреть, что у них будет за партия", - сказал он.

Климкин отметил, что разговаривал с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком.

"Я разговаривал со Славой, я его очень уважаю, он реально классный. Нет никаких решений. Это просто разговор на сегодня", - заявил он.

Министр подчеркнул, что не пойдет в политику вместе с командой экс-президента Петра Порошенко.

"Я был частью внешнеполитической команды, но я никогда не был частью политической команды. У меня есть много разных идей. За пару следующих недель я определюсь", - сказал Климкин.

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