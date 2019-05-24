Денисова просит Москалькову проверить информацию о голодовке Клыха
24 мая, 2019, 17:17
Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом Клыхом
Об этом она написала в Facebook.
Денисова также попросила Москалькова принять меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи.
"Поэтому я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом, а также приняла меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.
Также она добавила, что обратились к украинскому консулу в Екатеринбурге, который связался с руководителем пенитенциарного учреждения "ФКУ Т УФСИН России по Челябинской области". Тот в свою очередь не подтвердил информацию о голодовке.
- Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Станислав Клых, осужденный Чечней на 20 лет по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, объявил голодовку.
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