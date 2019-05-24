Боевики "ЛНР" передали Украине 60 заключенных

24 мая, 2019, 14:17

В Украину вернули 60 граждан, находившихся в пенитенциарных учреждениях оккупированной Луганщины

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Отмечается, что эти заключенные на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления.

Денисова рассказала, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014 - 2019 переведен 454 осужденных", - добавила омбудсмен.