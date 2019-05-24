Ассанжу в США выдвинули еще 17 обвинений

"Федеральный суд присяжных в Вирджинии объявил новое обвинительное решение, которым добавлено 17 обвинительных пунктов к общему обвинение, которое было предъявлено Ассанжу в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

До сих пор Вашингтон собирался судить Ассанжа только за сговор с Мэннинг для доступа к компьютерной сети Пентагона в рамках разглашение WikiLeaks секретной информации о войн в Афганистане и Ираке.

Новые обвинения могут привести к более строгого наказания в случае экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США, поскольку он раскрыл имена лиц, работавших с правительством США, включая источники в Афганистане и Ираке.

Как известно, после выхода под залог в 2012 году основатель Wikileaks в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он был обвинен в изнасиловании. Ассанжа арестовали 11 апреля британская полиция, поскольку власти Эквадора отменил решение о предоставлении ему гражданства. Позже адвокат Ассанжа Джен Робинс заявила, что основателя WikiLeaks задержали по запросу США, где ему грозит до 5 лет тюрьмы за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

Напомним, Швеция возобновила расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании.