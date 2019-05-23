Зеленский выступил на форуме интернет-деятелей іForum-2019 на русском языке

23 мая, 2019, 14:06

Об этом сообщает Еспресо.TV

Зеленский выступил с докладом "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" и произнес его на русском языке. Доклад сопровождался видео- и фотоматериалами. Он много шутил и смеялся.

"Как правило чиновники используют четыре слова - инновация, диджитализация, гиперлуп и Маск. И после этих четырех слов они говорят," мы все сказали, и надо что-то менять ". Я просто скажу как человек, я лично ничего не могу изменить, в плане инновации в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе ", - добавил президент.

Зеленский также показал видео по испытанию роботов американской инженерной компании Boston Dynamics, после чего предложил посмотреть на украинских чиновников.

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На экране появилось изображение с нардепом Олегом Ляшко, а зрители в зале засмеялись.

"Вот эти чиновники - посмотрите!", - сказал он.

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Он также показал слайд с новостью "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению" и сказал, что "обратите внимание, такие чиновники могут к такому довести".

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"У нас много проблем, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести к тому, что правительство может идти в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры - то, что у нас есть - можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики - надо идти к дронам. Что нам мешает? Такое ощущение, что люди, которые нам мешают их надо назвать "что", - сказал президент.

"Я уверен, что вы творите каждый день большие вещи, но наши чиновники и политики совершенно этим не пользуются. Не хочу на них наговаривать, вы и так все знаете. Но. Что такое инновации вообще в этой узкопрофильной политической факинг отрасли" - спрашивал Зеленский.

Он добавил, что инновации делают все процессы прозрачными и эффективными, тем самым лишая нечистых на руку чиновников средств к существованию.

Участники форума снимали Зеленского на телефоны.

Напомним, что украинский форум интернет-деятелей іForum-2019 посвящен проблемам развития Интернета.