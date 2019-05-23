Зеленский поздравил с праздником морских пехотинцев

Соответствующее поздравление Зеленский опубликовал в Facebook.

"Девиз морской пехоты Украины -" Верный всегда! ". Спасибо, ребята, за преданность, мужество и смелость! С вашим праздником, герои! И в этот день позвольте пообещать, что как Президент буду всегда верен вам!" - говорится в сообщении.

"Уважаемые морские пехотинцы! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины. От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли. Помним всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью ", - написал президент.

Зеленский пожелал морским пехотинцам новых профессиональных свершений, а их семьям - мира и благополучия.

"Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!" - добавил глава государства.

Напомним, что День морской пехоты - профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая.

Этот праздник основан в 2014 году, и в 2014-2017 годах отмечалось 16 ноября. Действующая дата празднования 23 мая установлена от 2018 указом Президента Украины № 145/2018.