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Espreso.tvОбществоЗеленский оставил в должностях двух уполномоченных Порошенко

Зеленский оставил в должностях двух уполномоченных Порошенко


фото: REUTERS
Володиир Зеленский переназначил Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и Уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

Отмечается, что Свириденко Вадима Васильевича уволили, а потом снова назначили Уполномоченным по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Сушкевича Валерия Михайловича также уволили, а потом назначили Уполномоченным по правам людей с инвалидностью.

Отметим, что Петр Порошенко назначил на эти должности Свириденко в 2018 году, а Сушкевича - в 2014.

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