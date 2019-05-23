Зеленский оставил в должностях двух уполномоченных Порошенко
23 мая, 2019, 15:28
Володиир Зеленский переназначил Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий и Уполномоченного по правам людей с инвалидностью
Соответствующие указы размещены на сайте президента.
Отмечается, что Свириденко Вадима Васильевича уволили, а потом снова назначили Уполномоченным по вопросам реабилитации участников боевых действий.
Сушкевича Валерия Михайловича также уволили, а потом назначили Уполномоченным по правам людей с инвалидностью.
Отметим, что Петр Порошенко назначил на эти должности Свириденко в 2018 году, а Сушкевича - в 2014.
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