Зеленский назвал Россию агрессором во время выступления на iForum

23 мая, 2019, 14:45

Об этом он заявил во время форума интернет-деятелей iForum, передает Еспресо.TV

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил США продолжать санкционное давление на Россию.