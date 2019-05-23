Зеленский назвал Россию агрессором во время выступления на iForum
23 мая, 2019, 14:45
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проигрывает агрессору
Об этом он заявил во время форума интернет-деятелей iForum, передает Еспресо.TV
"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский попросил США продолжать санкционное давление на Россию.
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