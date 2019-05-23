Зеленский на "Книжном Арсенале" купил "Кобзарь"

23 мая, 2019, 16:40

Видео обнародовали на YouTube-канале skrypin.ua

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Также в Facebook сообщают, что Зеленский "прошелся по детской литературе - и исчез через аварийный выход".

Напомним, что в первый день "Книжного Арсенала" Порошенко приобрел книги о войне с Россией в "ветеранской палатке".