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Espreso.tvОбществоЗеленский на "Книжном Арсенале" купил "Кобзарь"

Зеленский на "Книжном Арсенале" купил "Кобзарь"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский на международном фестивале "Книжный Арсенал" приобрел сборник Тараса Шевченко "Кобзарь"

Видео обнародовали на YouTube-канале skrypin.ua

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Также в Facebook сообщают, что Зеленский "прошелся по детской литературе - и исчез через аварийный выход".

Напомним, что в первый день "Книжного Арсенала" Порошенко приобрел книги о войне с Россией в "ветеранской палатке".

 

 

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