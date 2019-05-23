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Espreso.tvОбществоЗа 2 месяца до дня голосования менять избирательную систему невозможно, - Слипачук

За 2 месяца до дня голосования менять избирательную систему невозможно, - Слипачук


фото: facebook
Изменения избирательной системы не являются возможными и целесообразными с точки зрения юридической предсказуемости процессов, которые ожидаются кандидатами

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Изменения избирательной системы не являются возможными и целесообразными с точки зрения юридической предсказуемости процессов, которые ожидаются кандидатами. За 2 месяца до дня голосования менять избирательную систему невозможно. Это позиция, которая была неоднократно отмечена. Невозможно из колена принимать такие решения", - заявила Слипачук .

По словам главы ЦИК, изменение избирательных правил предусматривает не только порядок голосования, но и возможность реализации избирательных прав граждан, временно-перемещенных лиц и людей с инвалидностью.

Напомним, что избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая.

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