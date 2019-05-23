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Espreso.tvОбществоИск против Коломойского в суде США: ПриватБанк требует возмещения убытков в сотни миллионов долларов

Иск против Коломойского в суде США: ПриватБанк требует возмещения убытков в сотни миллионов долларов


фото: REUTERS
ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких миллионов долларов США, понесенных в результате "различных противоправных действий"

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что убытки, якобы, нанесли бывшие владельцы банка и некоторые компании, которые зарегистрированы в США.

"Основанием иска в американский суд есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые были организованы господином Коломойским и господином Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов США путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтрольным его бывшим владельцам ", - говорится в сообщении.

Также в банке отмечают, что это производство в США является международным правовым мероприятием. Таким образом ПриватБанк пытается привлечь к ответственности своих бывших владельцев и связанных с ним лиц за убытки, которые они, вроде бы, нанесли банку.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк подал иск к бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр.

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