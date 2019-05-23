Ярмоленко увеличил среднюю стоимость футболистов сборной Украины

23 мая, 2019, 10:18

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, которого Андрей Шевченко вызвал на июньские матчи отбора Евро-2020, увеличил среднюю стоимость игроков сборной Украины

Об этом сообщает "Команда №1" .

Издание выяснило, что средняя стоимость одного футболиста нашей национальной команды сейчас равна 4,83 млн евро. Для сравнения, в мартовском составе сборной, который готовился к старту отборочной кампании, этот показатель был равен 4,1 млн евро. Данные были взяты с портала transfermarkt.de.

Проанализировав два списка, можно сделать вывод, что цифру, прежде всего, слегка повысили присутствие двадцатимиллионных Андрея Ярмоленко и двухмиллионный подорожание Виктора Цыганкова.

Обращает на себя внимание и последовательность тренерского штаба нашей команды в плане возрастного набора футболистов. В марте средний возраст команды составлял 25,3 года, сейчас - 25,7.

Сбор национальной команды начнется в Харькове 25 мая. Команда Шевченко будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.