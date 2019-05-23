Янукович подал в суд на своего государственного адвоката

23 мая, 2019, 16:41

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску экс-президента Украины Виктора Януковича против его бывшего госадвоката Ивана Ангелина

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виктора Януковича в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Янукович обратился в суд с требованием признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым отменяется решение о привлечении адвоката Ангелина к дисциплинарной ответственности и лишения его права на ведение адвокатской деятельности.