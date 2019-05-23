Во Всемирном банке назвали прогноз роста экономики Украины в 2019 году

23 мая, 2019, 13:33

Украинская экономика по итогам 2019 года вырастет на 2,7% по расчетам экспертов Всемирного банка

Об этом сообщили на пресс-конференции по вопросам экономического роста Украины 23 мая, передает Общественное .

"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%. В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году ", - сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Во Всемирном банке отмечают, что рост экономики Украины на 3,3% в прошлом году не привело к существенному улучшению экономического положения украинский. Рост ВВП на 2,7% в 2019 году тоже не является тем показателем, который дает основания утверждать о каких-то быстрые положительные изменения.

Более высокие темпы экономического роста, по мнению представителей Всемирного банка, можно достичь, открыв рынок земли, проведя анбандлинг Нафтогаза, решив вопрос проблемных кредитов в банковской системе, а также введение антикоррупционных реформ. Эти реформы способны ускорить экономический рост до 3,8% в год.

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