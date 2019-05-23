//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Всемирном банке назвали прогноз роста экономики Украины в 2019 году

Во Всемирном банке назвали прогноз роста экономики Украины в 2019 году

Украинская экономика по итогам 2019 года вырастет на 2,7% по расчетам экспертов Всемирного банка

Об этом сообщили на пресс-конференции по вопросам экономического роста Украины 23 мая, передает Общественное .

"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%. В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году ", - сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Во Всемирном банке отмечают, что рост экономики Украины на 3,3% в прошлом году не привело к существенному улучшению экономического положения украинский. Рост ВВП на 2,7% в 2019 году тоже не является тем показателем, который дает основания утверждать о каких-то быстрые положительные изменения.

Более высокие темпы экономического роста, по мнению представителей Всемирного банка, можно достичь, открыв рынок земли, проведя анбандлинг Нафтогаза, решив вопрос проблемных кредитов в банковской системе, а также введение антикоррупционных реформ. Эти реформы способны ускорить экономический рост до 3,8% в год.

Читайте также: Что будет с гривной, ценами на газ и темпами экономического роста до 2021 года

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать