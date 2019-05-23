Во Всемирном банке назвали прогноз роста экономики Украины в 2019 году
Об этом сообщили на пресс-конференции по вопросам экономического роста Украины 23 мая, передает Общественное .
"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%. В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году ", - сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Во Всемирном банке отмечают, что рост экономики Украины на 3,3% в прошлом году не привело к существенному улучшению экономического положения украинский. Рост ВВП на 2,7% в 2019 году тоже не является тем показателем, который дает основания утверждать о каких-то быстрые положительные изменения.
Более высокие темпы экономического роста, по мнению представителей Всемирного банка, можно достичь, открыв рынок земли, проведя анбандлинг Нафтогаза, решив вопрос проблемных кредитов в банковской системе, а также введение антикоррупционных реформ. Эти реформы способны ускорить экономический рост до 3,8% в год.
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В октябре Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - на уровне 3,5%.
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В апреле 2019 года Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на 0,2 п.п. - с 2,9% до 2,7%.
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Недавно в Всемирном банке назвали условия , при которых украинская экономика может расти 4% в год.
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Напомним, Нацбанк также ожидает замедления темпов экономического роста в год выборов. Согласно прогнозам регулятора , после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.
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