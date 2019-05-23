Вакарчук не прекратит давать концерты, если пройдет в Раду
23 мая, 2019, 22:30
Певец Святослав Вакарчук большинство своего времени посвятит политике, если на внеочередных выборах пройдет в Верховную Раду
Об этом сообщает Громадское.
"Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будут занимать политика и работа на благо людей. Но я оставляю за собой право писать музыку и иногда давать концерты", - сказал он.
И добавил, что для него было бы странным "изменить себе и перестать заниматься музыкой вообще".
- Ранее сообщалось, что 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.
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