Вакарчук не прекратит давать концерты, если пройдет в Раду

23 мая, 2019, 22:30

Певец Святослав Вакарчук большинство своего времени посвятит политике, если на внеочередных выборах пройдет в Верховную Раду

Об этом сообщает Громадское.

"Я четко осознаю, если попадем в Верховную Раду, то основное время и усилия будут занимать политика и работа на благо людей. Но я оставляю за собой право писать музыку и иногда давать концерты", - сказал он.

И добавил, что для него было бы странным "изменить себе и перестать заниматься музыкой вообще".