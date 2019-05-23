В Запорожье столкнулись две маршрутки, четверо пострадавших

23 мая, 2019, 13:57

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутками произошло в Заводском районе Запорожья

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Обе маршрутки с пассажирами двигались по улице Диагональная, водитель одной из маршруток не придерживался безопасной дистанции и врезался в другой автомобиль, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения двух маршруток пострадали четверо пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что транспортные средства получили механические повреждения.

На виновника аварии составлен протокол, правоохранители выясняют все подробности ДТП, говорится в сообщении.