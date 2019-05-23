В Верховный суд поступил иск на указ Зеленского о роспуске Рады
23 мая, 2019, 16:45
Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах, говорится в сообщении.
"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней с подачи искового заявления постановляет принятые процессуальные действия.
Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу, говорится в сообщении.
- Напомним, 23 мая, вступил в силу президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.
- Гражданское движение "Общее дело" заявило, что обжалует в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады.
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