В Верховный суд поступил иск на указ Зеленского о роспуске Рады

23 мая, 2019, 16:45

Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах, говорится в сообщении.

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней с подачи искового заявления постановляет принятые процессуальные действия.

Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу, говорится в сообщении.