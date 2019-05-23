В Украине запустят оплату проезда через Bluetooth

23 мая, 2019, 15:51

Компания EasyPay с 30 мая запускает в трамваях и троллейбусах Львова оплату проезда с помощью Bluetooth

Об этом представители компании на стенде в ходе iForum, передает Liga.tech

Чтобы оплатить проезд, пассажир должен установить себе приложение, подвязать платежное средство, зайти в трамвай/троллейбус и нажать на смартфоне кнопку "оплатить".

Установленный в трамвае Bluetooth датчик будет фиксировать, что пассажир зашел в транспорт, и показывать ему сообщение на экране смартфона.

Также в планах компании запустить оплату проезда по Bluetooth в транспорте Ивано-Франковска, Днепра и Тернополя.