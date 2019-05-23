//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине запустят оплату проезда через Bluetooth

В Украине запустят оплату проезда через Bluetooth

Компания EasyPay с 30 мая запускает в трамваях и троллейбусах Львова оплату проезда с помощью Bluetooth

Об этом представители компании на стенде в ходе iForum, передает Liga.tech

Чтобы оплатить проезд, пассажир должен установить себе приложение, подвязать платежное средство, зайти в трамвай/троллейбус и нажать на смартфоне кнопку "оплатить".

Установленный в трамвае Bluetooth датчик будет фиксировать, что пассажир зашел в транспорт, и показывать ему сообщение на экране смартфона.

Также в планах компании запустить оплату проезда по Bluetooth в транспорте Ивано-Франковска, Днепра и Тернополя.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать