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Espreso.tvОбществоВ Украине ликвидируют еще один банк

В Украине ликвидируют еще один банк


фото: finclub
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ" Финансовая инициатива "

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .

Как отмечается в сообщении, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В Фонде сообщили, что процедура ликвидации банка "Финансовая инициатива" продлится два года с 22 мая 2019 до 21 мая 2021 включительно.

  • Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о решении отнести ПАО "КБ" Финансовая инициатива "в категории неплатежеспособных в июне 2015 года. Выплаты вкладчикам ПАО" КБ "Финансовая инициатива" начались в августе 2015 года.
  • Всего в реестре участников Фонда гарантирования состоянию на 1 мая 2019 насчитывается 77 банков-участников

  • Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что к концу 2019 году в Украине исчезнет еще один банк , таким образом их станет 76.

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