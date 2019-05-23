В Украине ликвидируют еще один банк
23 мая, 2019, 11:41
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ" Финансовая инициатива "
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка .
Как отмечается в сообщении, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В Фонде сообщили, что процедура ликвидации банка "Финансовая инициатива" продлится два года с 22 мая 2019 до 21 мая 2021 включительно.
- Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о решении отнести ПАО "КБ" Финансовая инициатива "в категории неплатежеспособных в июне 2015 года. Выплаты вкладчикам ПАО" КБ "Финансовая инициатива" начались в августе 2015 года.
- Всего в реестре участников Фонда гарантирования состоянию на 1 мая 2019 насчитывается 77 банков-участников
-
Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что к концу 2019 году в Украине исчезнет еще один банк , таким образом их станет 76.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса