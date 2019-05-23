В сети показали уничтожение в зоне ООС бронетехники боевиков
23 мая, 2019, 13:37
Технику боевиков было обнаружено в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ благодаря аеророзвидке
Об этом сообщает пресс-служба фонда "Вернись живым" в Facebook .
Операцию по выявлению и уничтожению бронетехники оккупационных сил РФ на Донбассе, которая несла угрозу Соединенным силам и гражданскому населению в прифронтовой зоне провели украинские военные, говорится в сообщении.
Отмечается, что вражескую технику обнаружено в полосе ответственности 24-й бригады ВСУ им. Короля Данила благодаря аеророзвидке.
"Разведка корректировки изящное уничтожения", - написали волонтеры.
Отмечается, в фонде хотят, чтобы такая возможность была у каждого боевого подразделения в зоне ООС.
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