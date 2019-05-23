//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России заблокировали сериал "Слуга народа"

В России заблокировали сериал "Слуга народа"

В России с сегодняшнего дня стало невозможно посмотреть на Youtube сериал Слуга народа

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии Квартал 95 Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Однако, с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

На запрос СМИ о причинах блокировки сериала для России компания Квартал 95 не ответила.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать