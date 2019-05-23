В России заблокировали сериал "Слуга народа"
23 мая, 2019, 22:04
В России с сегодняшнего дня стало невозможно посмотреть на Youtube сериал Слуга народа
Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии Квартал 95 Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Однако, с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.
На запрос СМИ о причинах блокировки сериала для России компания Квартал 95 не ответила.
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