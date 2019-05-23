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Espreso.tvОбществоВ первый день "Книжного Арсенала" Порошенко приобрел книги о войне с Россией в "ветеранской палатке"

В первый день "Книжного Арсенала" Порошенко приобрел книги о войне с Россией в "ветеранской палатке"

22 мая в Киеве на международном фестивале "Книжный Арсенал" пятый президент Украины Петр Порошенко приобрел книги о войне с Россией в "ветеранской палатке"

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

На территории Арсенала обустроили военная палатка, где писатели-участники войны и волонтеры представили свои книги, в общем, около полусотни книг о современной российско-украинской войне.

Порошенко приобрел, подписывал своим сторонникам книги, шутил и смеялся.

"На моей книжной" полочке с ДСП "- серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, с каждым из них имел возможность поговорить, пожать им руку. Буду читать их в первую очередь, ведь там - невыдуманные истории наших защитников", - написал Порошенко в Twitter.

Он также добавил, что семейная книжная коллекция пополнилась более чем 40 украинскими изданиями.

"Таким для нас с Мариной стал результат открытия" Книжного Арсенала "2019", - написал экс-президент.

На "Книжном Арсенале" также присутствовала первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая также приобрела книги в "ветеранской палатке". Она рассказала, что дома имеет книжную полку с книгами бойцов ООС и для нее очень важно их взгляд на войну с Россией.

Напомним, что в Киеве на международном фестивале "Книжный Арсенал" прошла акция #SaveOlegSentsov в поддержку незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова.

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