В первый день "Книжного Арсенала" Порошенко приобрел книги о войне с Россией в "ветеранской палатке"

23 мая, 2019, 11:19

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

На территории Арсенала обустроили военная палатка, где писатели-участники войны и волонтеры представили свои книги, в общем, около полусотни книг о современной российско-украинской войне.

Порошенко приобрел, подписывал своим сторонникам книги, шутил и смеялся.

"На моей книжной" полочке с ДСП "- серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, с каждым из них имел возможность поговорить, пожать им руку. Буду читать их в первую очередь, ведь там - невыдуманные истории наших защитников", - написал Порошенко в Twitter.

Он также добавил, что семейная книжная коллекция пополнилась более чем 40 украинскими изданиями.

"Таким для нас с Мариной стал результат открытия" Книжного Арсенала "2019", - написал экс-президент.

На "Книжном Арсенале" также присутствовала первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая также приобрела книги в "ветеранской палатке". Она рассказала, что дома имеет книжную полку с книгами бойцов ООС и для нее очень важно их взгляд на войну с Россией.

На моей книжной «полочке с ДСП» - серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, с каждым из них имел возможность поговорить, пожать им руку.



Читать их в первую очередь, ведь там - невыдуманные истории наших защитников.



Очень ценный подарок. Спасибо! pic.twitter.com/flyHH0NtD0 - Петр Порошенко (@poroshenko) May 22, 2019

Наша семейная книжная коллекция пополнилась более чем 40 украинскими изданиями. Таким для нас с Мариной стал результат открытия «Книжного Арсенала» 2019.



Спасибо авторам, издателям за то, что ежегодно имеем возможность получать классные впечатления от общения в дружеской атмосфере. pic.twitter.com/tcdGXfwtZG - Петр Порошенко (@poroshenko) May 23, 2019

Напомним, что в Киеве на международном фестивале "Книжный Арсенал" прошла акция #SaveOlegSentsov в поддержку незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова.