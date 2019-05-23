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Espreso.tvОбществоВ НАТО заявили о дальнейшей военной поддержке Украины

В НАТО заявили о дальнейшей военной поддержке Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет и впредь оказывать военную поддержку Украине

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета Альянса, которая транслировалась на YouTube NATO News .

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - сказал Уолтерс.

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