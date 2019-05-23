В НАТО заявили о дальнейшей военной поддержке Украины

23 мая, 2019, 08:31

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет и впредь оказывать военную поддержку Украине

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета Альянса, которая транслировалась на YouTube NATO News .

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.



"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", - сказал Уолтерс.