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Espreso.tvОбществоВ МИД заявили, что нового посла Украины в НАТО некому назначить

В МИД заявили, что нового посла Украины в НАТО некому назначить


фото: nato.int
Кандидатура посла Украины в НАТО будет рассматриваться после назначения нового министра иностранных дел

Об этом заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц, сообщает Укринформ.

"Кандидатура еще не рассматривается, поскольку кандидатуру посла и постоянного представителя президенту вносит министр иностранных дел. Поскольку Павел Анатольевич Климкин сейчас находится в отпуске и подал в отставку, сейчас формально некому внести кандидатуру. Поэтому, я думаю, что как только политические страсти улягутся, тогда процесс назначения послов будет восстановлен", - сказал Заяц.

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