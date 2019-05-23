В МИД заявили, что нового посла Украины в НАТО некому назначить

23 мая, 2019, 17:50

Кандидатура посла Украины в НАТО будет рассматриваться после назначения нового министра иностранных дел

Об этом заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц, сообщает Укринформ.

"Кандидатура еще не рассматривается, поскольку кандидатуру посла и постоянного представителя президенту вносит министр иностранных дел. Поскольку Павел Анатольевич Климкин сейчас находится в отпуске и подал в отставку, сейчас формально некому внести кандидатуру. Поэтому, я думаю, что как только политические страсти улягутся, тогда процесс назначения послов будет восстановлен", - сказал Заяц.