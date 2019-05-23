В МИД заявили, что нового посла Украины в НАТО некому назначить
23 мая, 2019, 17:50
Кандидатура посла Украины в НАТО будет рассматриваться после назначения нового министра иностранных дел
Об этом заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц, сообщает Укринформ.
"Кандидатура еще не рассматривается, поскольку кандидатуру посла и постоянного представителя президенту вносит министр иностранных дел. Поскольку Павел Анатольевич Климкин сейчас находится в отпуске и подал в отставку, сейчас формально некому внести кандидатуру. Поэтому, я думаю, что как только политические страсти улягутся, тогда процесс назначения послов будет восстановлен", - сказал Заяц.
- Ранее СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что новым заместителем главы АП по международным вопросам президента Зеленского может быть назначена Елена Зеркаль, а возглавить МИД может Вадим Пристайко.
- 22 мая постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко указом президента Украины назначен заместителем главы Администрации президента.
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