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Espreso.tvМирВ Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет

В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет

Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Уголовную службу таможни Литвы.

"Сотрудники литовской таможни на этой неделе не позволили ввезти в страну систему запуска ракет из Беларуси", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Уголовной службе таможни, компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях.

Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы.

С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.

По словам представителя таможни Гедиминаса Куликаускаса, систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.

В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске. Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник.

Напомним, Литва определила Беларусь как угрозу национальной безопасности.

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