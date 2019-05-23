В Киеве представили мобильное приложение с услугами для горожан, - Kyiv Smart City
Об этом сообщает Kyiv Smart City .
Приложение презентовали в рамках iForum-2019, который состоялся 23 мая в столичном МВЦ.
Программа объединяет все электронные сервисы в смартфоне с учетом наиболее востребованных киевлянами.
Как пояснил Назаров, жители города могут голосовать за услуги, которые по их мнению стоит реализовать первыми. И сделать это можно "непосредственно в приложении, нажав на соответствующую иконку у любой функции".
"Теперь, чтобы получить необходимую услугу, киевлянам нужно только открыть приложение на телефоне", - резюмировал Назаров.
Уже сейчас в приложении Kyiv Smart City можно пополнить Kyiv Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы.
Вскоре в нем появятся и другие городские сервисы, в частности:
- Оплата коммунальных услуг;
- Электронная демократия (Общественный бюджет, Электронные петиции, Активный киевлянин, Электронный дом);
- Регистрация домашних животных;
- Сервисы водителя (оплата парковки, поиск паркоместа, уплата штрафа)
- Онлайн-запись к врачу, электронный рецепт;
- Электронная очередь записи в детский сад;
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Также в новом приложении можно будет найти актуальную информацию о пунктах приема мусора, спортивные учреждения, социальную поддержку населения и события в Киеве.
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