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Espreso.tvОбществоВ Киеве представили мобильное приложение с услугами для горожан, - Kyiv Smart City

В Киеве представили мобильное приложение с услугами для горожан, - Kyiv Smart City

Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской горадминистрации представил мобильное приложение для жителей города

Об этом сообщает Kyiv Smart City .

Приложение презентовали в рамках iForum-2019, который состоялся 23 мая в столичном МВЦ.

Программа объединяет все электронные сервисы в смартфоне с учетом наиболее востребованных киевлянами.

Как пояснил Назаров, жители города могут голосовать за услуги, которые по их мнению стоит реализовать первыми. И сделать это можно "непосредственно в приложении, нажав на соответствующую иконку у любой функции".

"Теперь, чтобы получить необходимую услугу, киевлянам нужно только открыть приложение на телефоне", - резюмировал Назаров.

Уже сейчас в приложении Kyiv Smart City можно пополнить Kyiv Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы.

Вскоре в нем появятся и другие городские сервисы, в частности:

  • Оплата коммунальных услуг;
  • Электронная демократия (Общественный бюджет, Электронные петиции, Активный киевлянин, Электронный дом);
  • Регистрация домашних животных;
  • Сервисы водителя (оплата парковки, поиск паркоместа, уплата штрафа)
  • Онлайн-запись к врачу, электронный рецепт;
  • Электронная очередь записи в детский сад;
  • 1551.

Также в новом приложении можно будет найти актуальную информацию о пунктах приема мусора, спортивные учреждения, социальную поддержку населения и события в Киеве.

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