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Espreso.tvОбществоВ Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция в поддержку Сенцова

В Киеве на "Книжном Арсенале" прошла акция в поддержку Сенцова


фото: Крим.Реалії
В Киеве на международном фестивале "Книжный Арсенал" прошла глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает " Крим.Реалии ".

На фестивале разместили информационный стенд и фотозоны, а людям раздавали информационные материалы о заключенных Кремля.

Общественные активисты просили участников "Книжного Арсенала" рассказать на своих локациях о Сенцове и заключенных Кремля и прикрепить к одежде цифры с количеством заключенных граждан Украины в России и аннексированном Крыму.

Кроме этого, активисты предлагали всем неравнодушным напечатать слова поддержки в футболках, вспомнить имена и выразить поддержку тем украинцам, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах, аннексирована Крыму, а также сделать фото с табличкой #SaveOlegSentsov.

Фото: Крим.Реалии

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