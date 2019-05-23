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Espreso.tvМирВ Канаде отрезали голову и крест с памятника князю Владимиру у украинской церкви

В Канаде отрезали голову и крест с памятника князю Владимиру у украинской церкви

В городе Виннипег, Канада, неизвестные отрезали голову и крест на памятнике киевскому князю Владимиру Великому, который стоит возле собора Святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви

Об этом сообщает канадский канал СВС .

Священник Майкл Буячк рассказал, что монумент был осквернен вандалами ночью. Он также добавил, что люди, которые живут невдалеке от собора, рассказали, что слышали ночью характерный для металла скрежет.

Постояльцы дома престарелых, который стоит напротив собора, утверждают, что вечером возле памятника разгуливала группа подростков.

Прихожане собора заявили, что инцидент - горе для украинской громады и невосполнимая потеря.

Сейчас полиция разыскивает вандалов и части памятника.

Монумент за деньги украинской громады Виннипега создал скульптор Лео Мол. В 1984 году памятник освятил Папа Римский Иоанн Павел II.

Папа Римский Иоанн Павел II на церемонии освящения статуи

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