В Днепре умер тяжело раненный боец ООС, за жизнь которого боролись 5 суток

23 мая, 2019, 12:11

В Днепре умер тяжело раненный военнослужащий из Львова, за жизнь которого пять суток боролись врачи

Об этом сообщил заместитель главного врача областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев в Facebook.

"Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации. Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь. К сожалению, на этот раз смерть была сильнее. Сердце Романа остановилось в 23:15 . Печаль, боль. Вечная слава Герою ", - написал Толубаев.

48-летний боец Роман получил тяжелое черепно-мозговое ранение вблизи поселка Крымское Луганской вследствие нарушения режима прекращения огня военными формированиями России.

"В два часа ночи шар подкосила опытного бойца. Попадание в лоб. Входной над правым глазом. Выходной - с левого виска", - прокомментировал главврач больницы Сергей Рыженко.

18 мая его доставили в больницу сразу в реанимационное отделение. У Романа была глубокая кома, дышал на аппарате ИВЛ.

После четырехчасовой операции появилось едва заметное улучшение, кома I степени. Почти пять суток нейрохирурги упорно трудились, чтобы спасти его жизнь.