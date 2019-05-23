В Болгарии пророссийская партия показала расстрел парламента персонажем Зеленского для агитации

23 мая, 2019, 10:56

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Председатель партии "Вазраждане" Костадин Костадинов заявил, что видео "нацелено на такие медиа, как ваше".

"С помощью этого видео мы говорим, что в Болгарии есть средства массовой информации, подобные Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которые работают на уничтожение болгарского государства", - сказал Костадинов.

На видеозапись возникли жалобы, ведь украинский сериал в Болгарии никогда не транслировался, и кадры расстрела парламента поразили многих зрителей.

ЦИК Болгарии заявила, что не может ничего сделать, ведь агитационные кампании в Facebook не регулируются законодательно. Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что призыв к насилию нарушает Уголовный кодекс Болгарии.

В конце видео появляется надпись "Возрождение" - только мы можем ".

"Вазраждане" ( "Возрождение") - это откровенно пророссийская партия, призывающая Болгарию выйти из Европейского союза и НАТО.

Выборы в Европарламент в странах ЕС происходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.