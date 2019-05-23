В Болгарии пророссийская партия показала расстрел парламента персонажем Зеленского для агитации
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Председатель партии "Вазраждане" Костадин Костадинов заявил, что видео "нацелено на такие медиа, как ваше".
"С помощью этого видео мы говорим, что в Болгарии есть средства массовой информации, подобные Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которые работают на уничтожение болгарского государства", - сказал Костадинов.
На видеозапись возникли жалобы, ведь украинский сериал в Болгарии никогда не транслировался, и кадры расстрела парламента поразили многих зрителей.
ЦИК Болгарии заявила, что не может ничего сделать, ведь агитационные кампании в Facebook не регулируются законодательно. Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что призыв к насилию нарушает Уголовный кодекс Болгарии.
В конце видео появляется надпись "Возрождение" - только мы можем ".
"Вазраждане" ( "Возрождение") - это откровенно пророссийская партия, призывающая Болгарию выйти из Европейского союза и НАТО.
Выборы в Европарламент в странах ЕС происходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.