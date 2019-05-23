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Espreso.tvОбществоВ Болгарии пророссийская партия показала расстрел парламента персонажем Зеленского для агитации

В Болгарии пророссийская партия показала расстрел парламента персонажем Зеленского для агитации

Пророссийская болгарская партия "Вазраждане" ( "Видродженння") за несколько дней до выборов в Европарламент распространила видео с кадрами из украинского телесериала "Слуга народа", на которых актер Владимир Зеленский расстреливает депутатов парламента

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Председатель партии "Вазраждане" Костадин Костадинов заявил, что видео "нацелено на такие медиа, как ваше".

"С помощью этого видео мы говорим, что в Болгарии есть средства массовой информации, подобные Радио Свободная Европа / Радио Свобода, которые работают на уничтожение болгарского государства", - сказал Костадинов.

На видеозапись возникли жалобы, ведь украинский сериал в Болгарии никогда не транслировался, и кадры расстрела парламента поразили многих зрителей.

ЦИК Болгарии заявила, что не может ничего сделать, ведь агитационные кампании в Facebook не регулируются законодательно. Некоторые эксперты по правовым вопросам заявили, что призыв к насилию нарушает Уголовный кодекс Болгарии.

В конце видео появляется надпись "Возрождение" - только мы можем ".

"Вазраждане" ( "Возрождение") - это откровенно пророссийская партия, призывающая Болгарию выйти из Европейского союза и НАТО.

Выборы в Европарламент в странах ЕС происходят 23-26 мая. В Болгарии голосование запланировано на 26 мая.

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