Украинский закон о государственном языке оценит Венецианская комиссия
23 мая, 2019, 14:10
Венецианская комиссия (комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос на оценку закона
Об этом сообщает Совет Европы, передает "Интерфакс-Украина" .
Отмечается, что 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой к Венецианской комиссии дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".
Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 народных депутатов приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" .
- 14 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон во время пленарного заседания .
- 15 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.
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