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Espreso.tvОбществоУкраинский закон о государственном языке оценит Венецианская комиссия

Украинский закон о государственном языке оценит Венецианская комиссия


фото: ksrk.gov
Венецианская комиссия (комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос на оценку закона

Об этом сообщает Совет Европы, передает "Интерфакс-Украина" .

Отмечается, что 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой к Венецианской комиссии дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".

Напомним, 25 апреля Верховная Рада голосами 278 народных депутатов приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" .

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