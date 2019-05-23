Украина сегодня не покинут дожди и грозы
23 мая, 2019, 06:30
Погода в Украине 23 мая сохранится дождевой в большинстве областей
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Синоптик предупреждает, что при грозах в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град. Меньше вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра в Одесской области.
Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+26 градусов, на Западе +16...+22 градуса.
В Киеве четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но будут и прояснения с солнцем, +23...+25 градусов.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-