Украина сегодня не покинут дожди и грозы

23 мая, 2019, 06:30

Погода в Украине 23 мая сохранится дождевой в большинстве областей

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Синоптик предупреждает, что при грозах в отдельных районах вероятны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град. Меньше вероятность осадков, то есть, больше солнца и сухих длительных пауз завтра в Одесской области.

Температура воздуха в течение дня ожидается +20...+26 градусов, на Западе +16...+22 градуса.

В Киеве четверг окажется во влажной атмосфере, есть вероятность дождя с грозой, но будут и прояснения с солнцем, +23...+25 градусов.