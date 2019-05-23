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Espreso.tvОбществоУчастку средневекового Киева на Почтовой площади предоставили статус памятника нацзначения

Участку средневекового Киева на Почтовой площади предоставили статус памятника нацзначения

Кабинет министров Украины присвоил статус памятника национального значения объекту "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в центре столицы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

"Правительство приняло изменение категории памятника" Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева "на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил ей охранный номер 260094", - говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева," обнаружили во время археологических исследований на Почтовой площади в Киеве. Он имеет особую историческую и культурную ценность - артефакты, связанные с древнейшими страницами истории Украины в целом и Киева в частности - а также требует обеспечения дальнейшего сохранения и музеефикации.

Памятник расположен в историческом центре Киева, на современной Почтовой площади, ограничивается береговой линией Днепра, между проезжей частью Владимирского спуска и Боричевым спуском. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

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