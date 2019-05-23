Участку средневекового Киева на Почтовой площади предоставили статус памятника нацзначения
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.
"Правительство приняло изменение категории памятника" Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева "на Почтовой площади в Киеве на категорию национального значения, а также присвоил ей охранный номер 260094", - говорится в сообщении.
Отмечается, что памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева," обнаружили во время археологических исследований на Почтовой площади в Киеве. Он имеет особую историческую и культурную ценность - артефакты, связанные с древнейшими страницами истории Украины в целом и Киева в частности - а также требует обеспечения дальнейшего сохранения и музеефикации.
Памятник расположен в историческом центре Киева, на современной Почтовой площади, ограничивается береговой линией Днепра, между проезжей частью Владимирского спуска и Боричевым спуском. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.
- Напомним, что в четверг, 23 мая, в Киеве впервые за несколько лет помоют Монумент Независимости.