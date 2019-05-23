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Espreso.tvОбществоУ Зеленского сказали, в каком случае он может уволить Богдана

У Зеленского сказали, в каком случае он может уволить Богдана

Президент Владимир Зеленский может уволить главу АП Андрея Богдана, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения Закона "Об очистке власти" соответствуют Конституции

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает УП.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и он противоречит Конституции, когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента к органам государственной власти, это означает, что закон не соответствует Конституции ", - отметил Рябошапка.

По его словам, президент не может применять закон, который не соответствует принципу верховенства права, чтобы не нарушать права человека.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить мероприятия по очистке власти", - заверил Рябошапка.

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