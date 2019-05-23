У Зеленского сказали, в каком случае он может уволить Богдана

23 мая, 2019, 21:41

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает УП.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и он противоречит Конституции, когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента к органам государственной власти, это означает, что закон не соответствует Конституции ", - отметил Рябошапка.

По его словам, президент не может применять закон, который не соответствует принципу верховенства права, чтобы не нарушать права человека.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить мероприятия по очистке власти", - заверил Рябошапка.