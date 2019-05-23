У Зеленского сказали, в каком случае он может уволить Богдана
Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка, передает УП.
"Проблема этого закона в том, что он некачественный и он противоречит Конституции, когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента к органам государственной власти, это означает, что закон не соответствует Конституции ", - отметил Рябошапка.
По его словам, президент не может применять закон, который не соответствует принципу верховенства права, чтобы не нарушать права человека.
"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить мероприятия по очистке власти", - заверил Рябошапка.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.
- Народный депутат Анна Гопко заявила, что назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Украины нарушает два положения закона "Об очистке власти".
- Богдан раскритиковал люстрацию и заявил, что возглавляет АП законно.
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