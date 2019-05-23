У Зеленского обсуждали взятие президентом под личный контроль дел Майдана

23 мая, 2019, 14:31

В команде действующего президента Украины Владимира Зеленского обсуждали вопрос взятия главой государства под личный контроль расследования дел Майдана

Об этом об этом заявил представитель команды президента Денис Монастырский на VI встрече парламентско-Гражданской платформы, передает УНИАН.

Журналисты спросили у него, видят ли в команде Зеленского необходимость дорасследование дел Майдана.

"Мы понимаем, что у каждого органа есть своя компетенция, и мы понимаем, что в данном случае та команда президента, которая пришла, она не имеет компетенции расследовать эти дела", - сказал Монастырский.

По его словам, расследование проводится частично Генеральной прокуратурой и соответствующим ее подразделением.

При этом он отметил, что правоохранительная система находится на этапе реформирования, в частности полномочия следственных органов должны перейти в Государственное бюро расследований.

"И пока мы также понимаем, что этот орган (ГБР) находится на этапе очень тяжелого становления, и готов ли он принять эти дела с тем составом следователей, нет, я сейчас не готов дать оценку", - сказал Монастырский.

"С моей точки зрения, эти дела должны быть на персональном контроле президента. Это первое. Именно мы об этом говорили с руководством Администрации президента", - отметил он.

Впрочем, Монастырский добавил, что дела Майдана остаются нерешенными и "в подвешенном состоянии".

