У Зеленского обсуждали взятие президентом под личный контроль дел Майдана
Об этом об этом заявил представитель команды президента Денис Монастырский на VI встрече парламентско-Гражданской платформы, передает УНИАН.
Журналисты спросили у него, видят ли в команде Зеленского необходимость дорасследование дел Майдана.
"Мы понимаем, что у каждого органа есть своя компетенция, и мы понимаем, что в данном случае та команда президента, которая пришла, она не имеет компетенции расследовать эти дела", - сказал Монастырский.
По его словам, расследование проводится частично Генеральной прокуратурой и соответствующим ее подразделением.
При этом он отметил, что правоохранительная система находится на этапе реформирования, в частности полномочия следственных органов должны перейти в Государственное бюро расследований.
"И пока мы также понимаем, что этот орган (ГБР) находится на этапе очень тяжелого становления, и готов ли он принять эти дела с тем составом следователей, нет, я сейчас не готов дать оценку", - сказал Монастырский.
"С моей точки зрения, эти дела должны быть на персональном контроле президента. Это первое. Именно мы об этом говорили с руководством Администрации президента", - отметил он.
Впрочем, Монастырский добавил, что дела Майдана остаются нерешенными и "в подвешенном состоянии".
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