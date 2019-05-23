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Espreso.tvМирСуд в Нью-Йорке позволил предоставить Конгрессу финансовые документы Трампа

Суд в Нью-Йорке позволил предоставить Конгрессу финансовые документы Трампа


фото: REUTERS
В среду, 22 мая, Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, которые просили наделить Deutsche Bank и другие банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах

Как сообщает Голос Америки , судья также отклонил довод истцов, которые утверждали, что банкиры не имеют права передавать подобную информацию в соответствии с законом О тайнах финансовых операций. В решении Рамоса говорится, что действие закона не распространяется на расследования, проводимые Конгрессом.

Известно, что законодатели требуют в Deutsche Bank данные обо всех счетах, транзакции и инвестиции, связанные с Трампом, его тремя детьми, и их ближайшими родственниками, а также с несколькими компаниями, входящими в состав Trump Organization. Кроме того, банк должен передать Конгрессу информацию об иностранных связи всех вышеперечисленных людей и организаций.

В Deutsche Bank подтвердили готовность выполнить требования конгрессменов. Представители Capital One пока не ответили на запрос журналистов.

Ранее Окружной суд Вашингтона обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу имеющиеся у нее финансовые отчеты Дональда Трампа за период, когда он еще не был президентом.

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