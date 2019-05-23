США строят новые ледоколы для противостояния России в Арктике, - Болтон
Обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны США, он заявил, что они помогут США «бросить вызов растущему военному влияния РФ в Арктике и противодействовать незаконным посягательствам Китая на" почти арктический "статус, передает AP.
Ледокол Polar Security Cutter является первым из нескольких кораблей, которыми президент США Дональд Трамп планирует заменить стареющий флот ледоколов Береговой охраны США, чтобы обеспечить круглогодичное присутствие США в полярных регионах.
Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют "агрессивное поведение" в Арктике.
По его словам, Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя "почти арктической державой".
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-