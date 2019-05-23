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Espreso.tvМирСША строят новые ледоколы для противостояния России в Арктике, - Болтон

США строят новые ледоколы для противостояния России в Арктике, - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены вернуть себе лидерство в Арктике на фоне агрессивного поведения РФ

Обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны США, он заявил, что они помогут США «бросить вызов растущему военному влияния РФ в Арктике и противодействовать незаконным посягательствам Китая на" почти арктический "статус, передает AP.  

Болтон подчеркнул, что для противостояния России в Арктике США наращивают производство ледоколов по программе Polar Security Cutter.
 
"Вскоре с помощью нового Polar Security Cutter береговая охрана проложит путь к возвращению американского лидерства в Арктике, на которое мы слишком долго не обращали внимания", - добавил Болтон.

Ледокол Polar Security Cutter является первым из нескольких кораблей, которыми президент США Дональд Трамп планирует заменить стареющий флот ледоколов Береговой охраны США, чтобы обеспечить круглогодичное присутствие США в полярных регионах.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют "агрессивное поведение" в Арктике.

По его словам, Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя "почти арктической державой".

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