США строят новые ледоколы для противостояния России в Арктике, - Болтон

23 мая, 2019, 10:53

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены вернуть себе лидерство в Арктике на фоне агрессивного поведения РФ

Обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны США, он заявил, что они помогут США «бросить вызов растущему военному влияния РФ в Арктике и противодействовать незаконным посягательствам Китая на" почти арктический "статус, передает AP.

Болтон подчеркнул, что для противостояния России в Арктике США наращивают производство ледоколов по программе Polar Security Cutter.

"Вскоре с помощью нового Polar Security Cutter береговая охрана проложит путь к возвращению американского лидерства в Арктике, на которое мы слишком долго не обращали внимания", - добавил Болтон.

Ледокол Polar Security Cutter является первым из нескольких кораблей, которыми президент США Дональд Трамп планирует заменить стареющий флот ледоколов Береговой охраны США, чтобы обеспечить круглогодичное присутствие США в полярных регионах.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют "агрессивное поведение" в Арктике.

По его словам, Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя "почти арктической державой".