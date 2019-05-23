Сроки госзакупок длиннее сроков избирательного процесса, - Слипачук

23 мая, 2019, 13:39

Сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает Еспресo.TV

По ее словам, такая разница в сроках проведения госзакупок и избирательного процесса делает невозможным проведение нескольких процедур.

"Законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение определенных процедур", - заявила Слипачук.

В частности, речь идет об изготовлении избирательных бюллетеней и бланков протоколов для подсчета голосов, а также изготовление информационных плакатов партий и агитацию в печатных и электронных СМИ за государственные средства.

Отмечается, что ЦИК ожидает от Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабмина немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные парламентские выборы 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и демократическими европейскими практиками.