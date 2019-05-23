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Espreso.tvОбществоШведов шокировала отсутствие женщин среди назначений Зеленского, - Геращенко

Шведов шокировала отсутствие женщин среди назначений Зеленского, - Геращенко

Шведских депутатов шокировало, что среди назначений президента Владимира Зеленского нет ни одной женщины

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Шведские коллеги сегодня очень удивились, что среди кадровых назначений новоизбранного президента - ни одной женщины. Обсуждали с ними гендерные квоты, которые обязательно надо вводить, возможно, как временный механизм, для увеличения женщин во власти и политике", - написала она.

По словам Геращенко, сейчас в Верховной Раде и правительстве лишь 12% женщин.

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"Тот факт, что среди новых кадровых назначений президента - ни одной женщины, их вообще шокировал", - отметила Геращенко.

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