Шведов шокировала отсутствие женщин среди назначений Зеленского, - Геращенко
23 мая, 2019, 16:01
Шведских депутатов шокировало, что среди назначений президента Владимира Зеленского нет ни одной женщины
Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
"Шведские коллеги сегодня очень удивились, что среди кадровых назначений новоизбранного президента - ни одной женщины. Обсуждали с ними гендерные квоты, которые обязательно надо вводить, возможно, как временный механизм, для увеличения женщин во власти и политике", - написала она.
По словам Геращенко, сейчас в Верховной Раде и правительстве лишь 12% женщин.
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"Тот факт, что среди новых кадровых назначений президента - ни одной женщины, их вообще шокировал", - отметила Геращенко.
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