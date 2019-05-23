Шевченко нашел замену скандальному бразильцу
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ .
Нападающий "Динамо" Артем Беседин получил вызов в национальную сборную Украины. Форвард призван заменить в составе команды Жуниора Мораеса, не сможет принять участие в ближайших матчах сборной из-за травмы.
Беседин течение года не выступал за сборную из-за травмы. Артем в январе перенес операцию на Ахилла и только в мае завершил восстановление, вернулся на поле в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" против "Мариуполя". Всего в составе киевлян в этом сезоне нападающий сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
В 3-м и 4-м турах квалификации Евро-2020 подопечные Шевченко проведут матчи с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня). 25 мая сборная соберется на подготовительном сборе.
Мораес оскандалился во время перехода из "Динамо" в "Шахтер", когда не предупредил об этом киевский клуб, и через рассмотрение его дела в отношении натурализации в УЕФА.
- Напомним, 22 мая стало известно, что нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 из-за перелома двух ребер .
- 14 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на тренировочный сбор национальной команды защитника Мирослава Мазура, который принадлежит "Ворскле", а выступает на правах аренды в молдавском "Сфынтул Георге" ..
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