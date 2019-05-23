Сенат США утвердил резолюцию, в которой поддерживаются демократические изменения в Украине

23 мая, 2019, 08:43

Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал к принятию в полном составе верхней палаты Конгресса резолюцию, в которой поддерживаются демократические перемены

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

В резолюции говорится о том, что Сенат США приветствует достигнутый Украиной прогресс. В частности, приближение страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усиление боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины.

"Подтверждается неизменная преданность правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановления территориальной целостности государства, а также предоставление дополнительных летальных и нелетальных видов помощи для укрепления обороноспособности Украины" на земле, в море и в воздухе ", - говорится в сообщении .

В документе отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, а также построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.

Сенат США также призвал Кремль немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС как таковых, подпадающих под действие Женевских конвенций 1949 года и выражается поддержка всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений.

Также осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, отмечается необходимость сохранения жесткого режима санкций против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым.

В резолюции отмечают, что газопровод "Северный поток - 2" представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усиления ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Резолюция внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричард Дурбин. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.