С сегодняшнего дня велосипеды можно перевозить в Интерсити

23 мая, 2019, 18:12

С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити, и Интерсити+

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Мы являемся заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но мы исходим из ситуации", - написал Кравцов.

Отмечается, что перед посадкой необходимо оплатить багажную квитанцию, разобрать и упаковать велосипед.