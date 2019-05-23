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Espreso.tvОбществоС сегодняшнего дня велосипеды можно перевозить в Интерсити

С сегодняшнего дня велосипеды можно перевозить в Интерсити


фото: gorod fm
С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити, и Интерсити+

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"С сегодняшнего дня перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в Интерсити и Интерсити+. Мы являемся заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но мы исходим из ситуации", - написал Кравцов.

Отмечается, что перед посадкой необходимо оплатить багажную квитанцию, разобрать и упаковать велосипед.

 

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