Работать с олигархами не означает работать на коррупцию, - Герус о первых назначениях Зеленского
Об этом он сообщил в эфире программы "Ваша Свобода" (Радио Свобода) в эфире Еспресо.TV
"Когда президент назначает людей, он хочет видеть там как новых людей, так и тех, кто знает, что такое система и умеют с этой системой работать", - пояснил Андрей Герус.
По его словам президенту прежде всего нужны люди, которым президент может доверять, ведь на таких крупных должностях доверие является очень важным фактором.
Отвечая на вопрос ведущего Виталия Портникова о том, можно ли считать непричастными к коррупции людей, которіе на протяжении многих лет работали с олигархами, известными своими коррупционными схемами, Герус сказал:
"Можно работать с олигархами - помогать им воровать деньги, а можно работать адвокатом, то есть иметь одного клиента, второго, третьего... Имеет значение, в каком статусе ты работаешь с олигархами", - считает он.
"Работать адвокатом в различных процессах - не значит обязательно работать на коррупцию", - добавил Герус.
- Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров.
- 21 мая Зеленский своим указом назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, который до этого долгое время работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского, да к тому же подпадает под действие закона о люстрации .
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса