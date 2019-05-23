Работать с олигархами не означает работать на коррупцию, - Герус о первых назначениях Зеленского

23 мая, 2019, 16:53

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус объяснил, почему Зеленский назначил людей, которые сотрудничали с украинскими олигархами вопреки предвыборным обещаниям

Об этом он сообщил в эфире программы "Ваша Свобода" (Радио Свобода) в эфире Еспресо.TV

"Когда президент назначает людей, он хочет видеть там как новых людей, так и тех, кто знает, что такое система и умеют с этой системой работать", - пояснил Андрей Герус.

По его словам президенту прежде всего нужны люди, которым президент может доверять, ведь на таких крупных должностях доверие является очень важным фактором.

Отвечая на вопрос ведущего Виталия Портникова о том, можно ли считать непричастными к коррупции людей, которіе на протяжении многих лет работали с олигархами, известными своими коррупционными схемами, Герус сказал:

"Можно работать с олигархами - помогать им воровать деньги, а можно работать адвокатом, то есть иметь одного клиента, второго, третьего... Имеет значение, в каком статусе ты работаешь с олигархами", - считает он.

"Работать адвокатом в различных процессах - не значит обязательно работать на коррупцию", - добавил Герус.