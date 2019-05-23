"Старушка?": Посол Великобритании ответила Зеленскому
Об этом сообщает украинская служба BBC .
"Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. Это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Бpитaнцы показывают, что вecь мир отходит от угля. В ниx Poттepдaм-, в нac Poттepдaм+", - заявил Зеленский.
На эту реплику посол Великобритании в Украине Джудит Гоф ответила картинкой в Twitter.
Госпожа посол добавила: "Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергий. Рада, что Президент Зеленский обращает на это внимание".
# iforum2019 pic.twitter.com/Zf4uVILteD- Judith Gough (@JudithGoughFCO) 23 мая 2019
Кстати, это правда, что Великобритания прожила целую неделю без угля для производства энергий. Совет, Президент Зеленский обращает на это внимание. # iforum2019 https://t.co/4JNoCas8bJ- Judith Gough (@JudithGoughFCO) 23 мая 2019
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