"Мы не согласились бы на такой Томос": Филарет рассказал, что его не устраивает в документе об автокефалии ПЦУ
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции - в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, являются нашей паствой, нашей частью. а томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - сказал Филарет.
То есть он сказал, что это - украинцы за рубежом.
"В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. (Миро - специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое используется в таинстве Миропомазания. Первым приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви - ред.) Миро - это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы - автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от того, дадут нам миро или не дадут ", - рассказал Филарет.
Он также сказал, что третий пункт, который его не устраивает, - это то, что в случае возникновения конфликтных ситуаций в украинской православной церкви, то их решает Константинопольский патриархат.
"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", - сказал Филарет.
Журналисты уточнили у патриарха, есть ли такие пункты в других автокефальных церквей.
"Ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов", - ответил он.
По словам Филарета, сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового, доказательства, что никакого патриархата в Украине не существует.
Журналисты спросили у него, что же будет дальше.
"Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.
В него также уточнили, считает ли он, что Украинская православная церковь Киевского патриархата - это часть этой церкви. На что Филарет ответил положительно. Впрочем, сказал, что предписания, изложенные в томосе выполнять не будет.
Он также рассказал, что сейчас и после предоставления Томоса миро не варит, "а до этого варили". Однако отметил, что в дальнейшем тоже будет варить, однако не уточнил когда.
"Когда нужно будет. У нас пока миро есть. Хватает. Если не будет миро, то мы сварим. Потому что мы автокефальная церковь", - сказал он.
Филарет также сказал, что борьба за уничтожение Киевского патриархата идет из-за того, что ранее подписали отказ от Киевского патриархата.
"Но это основание не действует на Киевский патриархат, так как это решение архиереев должен утвердить и согласиться Поместный собор. Поместный собор - это высший орган", сказал он.
По словам Филарета, раскола нет, а есть только разный подход. Он сказал, что одни хотят сохранить Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его.
"У нас не раскол. Есть расхождения в вопросах строительства Украинской православной церкви", - прокомментировал он ..
Он также добавил, что хочет, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне ее, как сказано в томосе, - митрополия.
"Для внутреннего (использования, - ред.) - патриархат, а для внешнего (использования, - ред.) - митрополия.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 г. Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной .
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет также заявил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь, Епифаний заявил, что никаких обещаний почетному патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- Епифаний анонсировал Священный синод , на котором рассмотрят конфликт в церкви.
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