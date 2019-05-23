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Espreso.tvОбщество"Мы не согласились бы на такой Томос": Филарет рассказал, что его не устраивает в документе об автокефалии ПЦУ

"Мы не согласились бы на такой Томос": Филарет рассказал, что его не устраивает в документе об автокефалии ПЦУ


фото: focus.ua
Почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет рассказал, что его не устраивает в документе об автокефалии ПЦУ

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции - в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, являются нашей паствой, нашей частью. а томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - сказал Филарет.

То есть он сказал, что это - украинцы за рубежом.

"В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. (Миро - специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое используется в таинстве Миропомазания. Первым приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви - ред.) Миро - это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы - автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от того, дадут нам миро или не дадут ", - рассказал Филарет.

Он также сказал, что третий пункт, который его не устраивает, - это то, что в случае возникновения конфликтных ситуаций в украинской православной церкви, то их решает Константинопольский патриархат.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", - сказал Филарет.

Журналисты уточнили у патриарха, есть ли такие пункты в других автокефальных церквей.

"Ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов", - ответил он.

По словам Филарета, сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового, доказательства, что никакого патриархата в Украине не существует.

Журналисты спросили у него, что же будет дальше.

"Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.

В него также уточнили, считает ли он, что Украинская православная церковь Киевского патриархата - это часть этой церкви. На что Филарет ответил положительно. Впрочем, сказал, что предписания, изложенные в томосе выполнять не будет.

Он также рассказал, что сейчас и после предоставления Томоса миро не варит, "а до этого варили". Однако отметил, что в дальнейшем тоже будет варить, однако не уточнил когда.

"Когда нужно будет. У нас пока миро есть. Хватает. Если не будет миро, то мы сварим. Потому что мы автокефальная церковь", - сказал он.

Филарет также сказал, что борьба за уничтожение Киевского патриархата идет из-за того, что ранее подписали отказ от Киевского патриархата.

"Но это основание не действует на Киевский патриархат, так как это решение архиереев должен утвердить и согласиться Поместный собор. Поместный собор - это высший орган", сказал он.

По словам Филарета, раскола нет, а есть только разный подход. Он сказал, что одни хотят сохранить Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его.

"У нас не раскол. Есть расхождения в вопросах строительства Украинской православной церкви", - прокомментировал он ..

Он также добавил, что хочет, чтобы Киевский патриархат в Украине для Украины существовал как патриархат, а вне ее, как сказано в томосе, - митрополия.

"Для внутреннего (использования, - ред.) - патриархат, а для внешнего (использования, - ред.) - митрополия.

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