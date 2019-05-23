Призываем депутатов всех фракций встать на защиту Конституции, - заявление "Народного фронта"

23 мая, 2019, 19:22

"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады Украины безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный Суд о соответствии указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г.

Депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили свои подписи, сообщает пресс-служба партии.

В обращении говорится:

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - Президентом Украины.

На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение будет порождать новые глобальные угрозы для государства.

Уверены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушение основ государственности.

Сегодня незаконно распускают парламент - завтра сдадут часть территории Украины или позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковскими соглашениями, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма.

Защитим Украину! ".