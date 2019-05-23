При проектировании уличного освещения в Украине теперь нужно учитывать высоту зеленых насаждений

23 мая, 2019, 12:44

В новых Государственных строительных нормах (ГСН) содержится норма, согласно которой при проектировании уличного освещения в населенных пунктах необходимо учитывать параметры зеленых насаждений

Норма этих ДБН уже действует с 1 марта 2019 года, сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Уже с 1 марта действуют новые ДБН" Естественное и искусственное освещение ", в которых содержится новая норма по обеспечению современного дизайна улиц с учетом правильных архитектурных решений элементов освещения. А именно - обязательного учета высоты зеленых насаждений при обустройстве уличного освещения, чтобы избежать возможного экранирование световых потоков от светильников ", - говорится в сообщении.

По словам Парцхаладзе, это нужно, чтобы свет не перекрывался и не искажался деревьями или другими зелеными насаждениями. Заместитель министра отметил, что для сохранения яркости и качества световых потоков ветви деревьев необходимо подрезать.

Он также обратил внимание на то, что новые нормы ни в коем случае не предусматривают уборка существующих зеленых насаждений, наоборот, подчеркивают в Минрегионе, - их нужно хранить и делать все гармонично и качественно.

"Кстати, в Европе, если, например, строят новое здание или обустраивают благоустройство, а на определенном участке уже растет взрослое дерево, то проектировщики лучше изменят проект, но сохранят это дерево. Это правильный подход к обустройству городского пространства. И мы также должны брать такой пример ", - добавил Парцхаладзе.