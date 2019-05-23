Потап и Настя Каменских официально подтвердили, что женятся
Соответствующее видео он опубликовал в YouTube.
Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насти Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале ПТП в знаковый для пары день - день свадьбы.
"Очень много спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП. это мои чувства, часть моей души, моего сердца. "Константа" - это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь. Это лирика о самом главном - о союзе наших галактик, о нашей любви ", - написал Потап.
Сингл "Константа" войдет в новый альбом ПТП и уже доступен для скачивания на всех цифровых музыкальных площадках.
Над треком, кроме самого автора, работали саунд-продюсеры Никита Пучков (Nick Niker) и Вадим Лисица. Клип сняли режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха.
Отметим, что сегодня, 23 мая, Потап поведет свою избранницу Настю под венец в одном из роскошных загородных ресторанов. Потап и Настя Каменских знакомы уже 13 лет. Именно 13 лет назад зародился их дуэт "Потап и Настя".
Напомним, что ранее анонимные источники сообщали СМИ о том, что Настя Каменских и Потап планируют свадьбу 23 мая. Впрочем артисты такую информацию не комментировали. Потап на вопрос о праздновании (ведь в СМИ попали даже приглашение на свадьбу, - ред.) Попытался отшутиться. Рэпер согласился, что 23 мая - знаковое для него дата (якобы из-за того, что это день рождения его друга Юрия Горового). Потап также добавил, что 23 мая отмечается Всемирный день черепахи - животного, которое символизирует мудрость.
А вот Настя Каменских прокомментировала подробнее ситуацию, хоть и не подтверждала ее. Певица, которая представила нежный клип "Обещаю", говорила, что ее популярность во многом зависит от ее таинственности. Запретный плод - сладок, поэтому Настя о своей личной жизни никому ничего не рассказывает. NK пообещала, что обязательно назовет имя своего любимого, когда будет к этому готова.